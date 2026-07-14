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Инициализация злодея
Актёры и съёмочная группа сериала «Инициализация злодея»

Актёры и съёмочная группа сериала «Инициализация злодея»

Актёры

Цянь Вэньцин

Цянь Вэньцин

Qian Wenqing
Актёр

Продюсеры

Чэнь Цин

Чэнь Цин

Chen Qing
Продюсер
Мо Энь

Мо Энь

Mo En
Продюсер
Ли Ни

Ли Ни

Li Ni
Продюсер
Чжан Шэнъянь

Чжан Шэнъянь

Zhang Shengyan
Продюсер