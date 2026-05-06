В центре истории — суперзлодей Линь Чэнь (известный под кодовым именем Пэнлос). Он ведёт войну со своим заклятым врагом, супергероем Е Цзыму, с которым его связывает глубокая трагедия из юности. В решающей схватке Линь Чэнь неожиданно попадает во временную петлю и оказывается в прошлом — в тот год, когда он был обычным семнадцатилетним школьником, жил с тётей и ещё не обрёл сверхсилы.

