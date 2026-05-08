2024, Xie hou ta de shao nu shi dai 1 сезон
Мультсериалы, Фэнтези18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Встреча с ее юностью (мультсериал, 2024) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+17 мин
Встреча с ее юностью
Сезон 1 Серия 1
- 18+17 мин
Встреча с ее юностью
Сезон 1 Серия 2
- 18+17 мин
Встреча с ее юностью
Сезон 1 Серия 3
- 18+17 мин
Встреча с ее юностью
Сезон 1 Серия 4
- 18+17 мин
Встреча с ее юностью
Сезон 1 Серия 5
- 18+17 мин
Встреча с ее юностью
Сезон 1 Серия 6
- 18+16 мин
Встреча с ее юностью
Сезон 1 Серия 7
- 18+17 мин
Встреча с ее юностью
Сезон 1 Серия 8
- 18+16 мин
Встреча с ее юностью
Сезон 1 Серия 9
- 18+18 мин
Встреча с ее юностью
Сезон 1 Серия 10
- 18+17 мин
Встреча с ее юностью
Сезон 1 Серия 11
- 18+18 мин
Встреча с ее юностью
Сезон 1 Серия 12
- 18+17 мин
Встреча с ее юностью
Сезон 1 Серия 13
- 18+17 мин
Встреча с ее юностью
Сезон 1 Серия 14
- 18+17 мин
Встреча с ее юностью
Сезон 1 Серия 15
- 18+17 мин
Встреча с ее юностью
Сезон 1 Серия 16
- 18+17 мин
Встреча с ее юностью
Сезон 1 Серия 17
- 18+17 мин
Встреча с ее юностью
Сезон 1 Серия 18
О сериале
Главный герой — молодой человек по имени Дун Цуй Цань. Вернувшись домой после учёбы за рубежом, он узнаёт, что его мать, Янь Цзинь Юй, тяжело больна и находится на пороге смерти. Охваченный чувством вины за то, что был невнимателен к ней, герой отчаянно ищет способ всё исправить.
В больнице он встречает загадочного незнакомца, который предлагает сделку: 44 года жизни Дун Цуй Цаня в обмен на исцеление матери. Не раздумывая, юноша соглашается, но последствия сделки оказываются неожиданными.
СтранаКитай
ЖанрКомедия, Драма, Фэнтези, Мультсериалы
Рейтинг
8.3 IMDb