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Встреча с ее юностью
Актёры и съёмочная группа сериала «Встреча с ее юностью»

Актёры и съёмочная группа сериала «Встреча с ее юностью»

Режиссёры

Лонгли Лю

Лонгли Лю

Longlie Liu
Режиссёр
Сын Чжин Банг

Сын Чжин Банг

Seung-Jin Bang
Режиссёр
Шэнчжун Сюй

Шэнчжун Сюй

Shengzhong Xu
Режиссёр

Актёры

Чжоу Цзян

Чжоу Цзян

Zhou Jian
Актёр
Ли Лу

Ли Лу

Li Lu
Актёр
Ли Ай

Ли Ай

Li Ai
Актриса
Тан И

Тан И

Tang Yi
Актёр

Сценаристы

Гэ Цзы

Гэ Цзы

Ge Zi
Сценарист
Юся Чжан

Юся Чжан

Yuxia Zhang
Сценарист

Продюсеры

Кан Цзюнь

Кан Цзюнь

Kang Jun
Продюсер
Мэйлин Цзинь

Мэйлин Цзинь

Meiling Jin
Продюсер
Энхонг Лю

Энхонг Лю

Enhong Liu
Продюсер
Сянай Ли

Сянай Ли

Xianai Li
Продюсер

Композиторы

Ян Бинъинь

Ян Бинъинь

Yang Bingyin
Композитор