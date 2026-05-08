Главный герой — молодой человек по имени Дун Цуй Цань. Вернувшись домой после учёбы за рубежом, он узнаёт, что его мать, Янь Цзинь Юй, тяжело больна и находится на пороге смерти. Охваченный чувством вины за то, что был невнимателен к ней, герой отчаянно ищет способ всё исправить.

В больнице он встречает загадочного незнакомца, который предлагает сделку: 44 года жизни Дун Цуй Цаня в обмен на исцеление матери. Не раздумывая, юноша соглашается, но последствия сделки оказываются неожиданными.

