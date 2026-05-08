Встреча с ее юностью. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Встреча с ее юностью
1-й сезон
6-я серия
8.82024, Xie hou ta de shao nu shi dai
Мультсериалы, Фэнтези18+
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Встреча с ее юностью (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Главный герой — молодой человек по имени Дун Цуй Цань. Вернувшись домой после учёбы за рубежом, он узнаёт, что его мать, Янь Цзинь Юй, тяжело больна и находится на пороге смерти. Охваченный чувством вины за то, что был невнимателен к ней, герой отчаянно ищет способ всё исправить.
В больнице он встречает загадочного незнакомца, который предлагает сделку: 44 года жизни Дун Цуй Цаня в обмен на исцеление матери. Не раздумывая, юноша соглашается, но последствия сделки оказываются неожиданными.

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Драма, Фэнтези, Мультсериалы
Время
16 мин / 00:16

Рейтинг

8.3 IMDb