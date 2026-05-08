2022, История Фэнцзы: Глава о Сяньло 1 сезон
Мультсериалы, Фэнтези16+
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История Фэнцзы: Глава о Сяньло (мультсериал, 2022) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+21 мин
История Фэнцзы: Глава о Сяньло
Сезон 1 Серия 1
- 16+23 мин
История Фэнцзы: Глава о Сяньло
Сезон 1 Серия 2
- 16+24 мин
История Фэнцзы: Глава о Сяньло
Сезон 1 Серия 3
- 16+26 мин
История Фэнцзы: Глава о Сяньло
Сезон 1 Серия 4
- 16+25 мин
История Фэнцзы: Глава о Сяньло
Сезон 1 Серия 5
- 16+26 мин
История Фэнцзы: Глава о Сяньло
Сезон 1 Серия 6
- 16+20 мин
История Фэнцзы: Глава о Сяньло
Сезон 1 Серия 7
- 16+20 мин
История Фэнцзы: Глава о Сяньло
Сезон 1 Серия 8
- 16+19 мин
История Фэнцзы: Глава о Сяньло
Сезон 1 Серия 9
- 16+22 мин
История Фэнцзы: Глава о Сяньло
Сезон 1 Серия 10
- 16+20 мин
История Фэнцзы: Глава о Сяньло
Сезон 1 Серия 11
- 16+19 мин
История Фэнцзы: Глава о Сяньло
Сезон 1 Серия 12
- 16+20 мин
История Фэнцзы: Глава о Сяньло
Сезон 1 Серия 13
- 16+20 мин
История Фэнцзы: Глава о Сяньло
Сезон 1 Серия 14
- 16+19 мин
История Фэнцзы: Глава о Сяньло
Сезон 1 Серия 15
- 16+19 мин
История Фэнцзы: Глава о Сяньло
Сезон 1 Серия 16
- 16+21 мин
История Фэнцзы: Глава о Сяньло
Сезон 1 Серия 17
- 16+20 мин
История Фэнцзы: Глава о Сяньло
Сезон 1 Серия 18
- 16+21 мин
История Фэнцзы: Глава о Сяньло
Сезон 1 Серия 19
- 16+19 мин
История Фэнцзы: Глава о Сяньло
Сезон 1 Серия 20
О сериале
В центре сюжета — молодой мечник Лан Си Луо. Он пробуждается ото сна, смутно помня своё прошлое, и держит путь в город Сяньло. Его цель — найти заклятого врага и отомстить за смерть брата.