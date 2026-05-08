История Фэнцзы: Глава о Сяньло. Сезон 1
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История Фэнцзы: Глава о Сяньло
1-й сезон

История Фэнцзы: Глава о Сяньло (мультсериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

2022, История Фэнцзы: Глава о Сяньло. Сезон 1 20 серий
Мультсериалы, Фэнтези16+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В центре сюжета — молодой мечник Лан Си Луо. Он пробуждается ото сна, смутно помня своё прошлое, и держит путь в город Сяньло. Его цель — найти заклятого врага и отомстить за смерть брата.

Страна
Китай
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы

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