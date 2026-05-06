ХХII век нашей эры, искусственный интеллект стремительно развивается. Но изначально созданный для служения людям ИИ внезапно обретает сознание, захватывает коммутационные сети, оружие и начинает войну против людей, которая продолжается более века. Уцелевшие люди находят убежище в пустыне и создают армию сопротивления, но их базу обнаруживает администратор ИИ Хена. Выжившие эвакуируются на борт космического корабля, который должен отправиться искать планеты, пригодные для жизни. Но Хена не остановится ни перед чем, чтобы сорвать план по спасению человечества.

