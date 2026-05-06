Главный герой — Чу Ян, мастер легендарного меча Цзю Цзе. Он посвятил всю жизнь боевым искусствам, пожертвовав ради этого даже любовью. Три года Чу Ян посвятил поискам пятого фрагмента магического артефакта, но в итоге попал в ловушку, подстроенную его самым близким соратником. Преданный и убитый, герой погибает.



Однако судьба даёт ему второй шанс: Чу Ян возрождается в собственном теле десятилетней давности, сохранив память о грядущих событиях. Теперь, обладая знанием о прошлых ошибках, он намерен изменить ход истории: избежать трагедии, предотвратить предательство и, что самое главное, отомстить своему убийце.

