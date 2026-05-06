WinkСериалыЗа чертой девяти небес1-й сезон
За чертой девяти небес (мультсериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
2023, Aoshi jiu chong tian 12 серий
Мультсериалы, Фэнтези18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
- 18+26 мин
За чертой девяти небес
Сезон 1 Серия 1
- 18+27 мин
За чертой девяти небес
Сезон 1 Серия 2
- 18+25 мин
За чертой девяти небес
Сезон 1 Серия 3
- 18+26 мин
За чертой девяти небес
Сезон 1 Серия 4
- 18+26 мин
За чертой девяти небес
Сезон 1 Серия 5
- 18+26 мин
За чертой девяти небес
Сезон 1 Серия 6
- 18+26 мин
За чертой девяти небес
Сезон 1 Серия 7
- 18+27 мин
За чертой девяти небес
Сезон 1 Серия 8
- 18+25 мин
За чертой девяти небес
Сезон 1 Серия 9
- 18+26 мин
За чертой девяти небес
Сезон 1 Серия 10
- 18+25 мин
За чертой девяти небес
Сезон 1 Серия 11
- 18+25 мин
За чертой девяти небес
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Главный герой — Чу Ян, мастер легендарного меча Цзю Цзе. Он посвятил всю жизнь боевым искусствам, пожертвовав ради этого даже любовью. Три года Чу Ян посвятил поискам пятого фрагмента магического артефакта, но в итоге попал в ловушку, подстроенную его самым близким соратником. Преданный и убитый, герой погибает.
Однако судьба даёт ему второй шанс: Чу Ян возрождается в собственном теле десятилетней давности, сохранив память о грядущих событиях. Теперь, обладая знанием о прошлых ошибках, он намерен изменить ход истории: избежать трагедии, предотвратить предательство и, что самое главное, отомстить своему убийце.