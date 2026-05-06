За чертой девяти небес. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
За чертой девяти небес
1-й сезон
3-я серия
9.02023, Aoshi jiu chong tian
Мультсериалы, Фэнтези18+
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За чертой девяти небес (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Главный герой — Чу Ян, мастер легендарного меча Цзю Цзе. Он посвятил всю жизнь боевым искусствам, пожертвовав ради этого даже любовью. Три года Чу Ян посвятил поискам пятого фрагмента магического артефакта, но в итоге попал в ловушку, подстроенную его самым близким соратником. Преданный и убитый, герой погибает.

Однако судьба даёт ему второй шанс: Чу Ян возрождается в собственном теле десятилетней давности, сохранив память о грядущих событиях. Теперь, обладая знанием о прошлых ошибках, он намерен изменить ход истории: избежать трагедии, предотвратить предательство и, что самое главное, отомстить своему убийце.

Страна
Китай
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Время
24 мин / 00:24

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