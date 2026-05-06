2022, Shi kong zhi xi 1 сезон
Мультсериалы, Фэнтези18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Время и пространство (мультсериал, 2022) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+22 мин
Время и пространство
Сезон 1 Серия 1
- 18+22 мин
Время и пространство
Сезон 1 Серия 2
- 18+22 мин
Время и пространство
Сезон 1 Серия 3
- 18+27 мин
Время и пространство
Сезон 1 Серия 4
- 18+22 мин
Время и пространство
Сезон 1 Серия 5
- 18+22 мин
Время и пространство
Сезон 1 Серия 6
- 18+22 мин
Время и пространство
Сезон 1 Серия 7
- 18+22 мин
Время и пространство
Сезон 1 Серия 8
- 18+22 мин
Время и пространство
Сезон 1 Серия 9
- 18+22 мин
Время и пространство
Сезон 1 Серия 10
- 18+22 мин
Время и пространство
Сезон 1 Серия 11
- 18+22 мин
Время и пространство
Сезон 1 Серия 12
- 18+22 мин
Время и пространство
Сезон 1 Серия 13
О сериале
Пространственно-временной разрыв между мирами становится путём для монстров из альтернативной реальности в человеческий мир. Чтобы предотвратить нашествие тёмных сил, нужны новые герои.
Главный герой — Линь Фань, автор комиксов о супергероях. Днём он развозит заказы, а ночью создаёт комиксы. Однажды необъяснимый энергетический всплеск создаёт Разлом — нестабильный портал в параллельный мир. В момент очередного прорыва монстров в парне неожиданно просыпается невероятная сила, и он становится важным игроком в войне за выживание человечества.
СтранаКитай
ЖанрБоевик, Фэнтези, Мультсериалы
Рейтинг
7.2 IMDb