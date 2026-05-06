Пространственно-временной разрыв между мирами становится путём для монстров из альтернативной реальности в человеческий мир. Чтобы предотвратить нашествие тёмных сил, нужны новые герои.

Главный герой — Линь Фань, автор комиксов о супергероях. Днём он развозит заказы, а ночью создаёт комиксы. Однажды необъяснимый энергетический всплеск создаёт Разлом — нестабильный портал в параллельный мир. В момент очередного прорыва монстров в парне неожиданно просыпается невероятная сила, и он становится важным игроком в войне за выживание человечества.

