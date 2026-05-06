Время и пространство. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Время и пространство
1-й сезон
5-я серия
2022, Shi kong zhi xi
Мультсериалы, Фэнтези18+
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Время и пространство (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Пространственно-временной разрыв между мирами становится путём для монстров из альтернативной реальности в человеческий мир. Чтобы предотвратить нашествие тёмных сил, нужны новые герои.
Главный герой — Линь Фань, автор комиксов о супергероях. Днём он развозит заказы, а ночью создаёт комиксы. Однажды необъяснимый энергетический всплеск создаёт Разлом — нестабильный портал в параллельный мир. В момент очередного прорыва монстров в парне неожиданно просыпается невероятная сила, и он становится важным игроком в войне за выживание человечества.

Страна
Китай
Жанр
Боевик, Фэнтези, Мультсериалы
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

7.2 IMDb