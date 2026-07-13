«Прощай, Лара» — романтический аниме-сериал, вдохновленный сказкой Ганса Христиана Андерсена «Русалочка». Главная героиня — принцесса подводного мира, которая влюбляется в человека. Лара просит ведьму подарить ей ноги, чтобы она могла жить на суше с возлюбленным. Но коварная колдунья с помощью зелья превращает девушку в пену морскую. Спустя 200 лет Лара перерождается в человека в водах озера Бива и попадает в наш мир. Героиня знакомится со старшеклассницей Мари, владеющей приемами бокса, и отправляется учиться с ней в обычную японскую школу. Но желание Лары найти свою любовь никуда не ушло, и, кажется, кандидата на роль прекрасного принца она уже приметила…

