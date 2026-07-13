2026, Sayonara Lara 1 сезон
Аниме, Мультсериалы18+
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Прощай, Лара (мультсериал, 2026) смотреть онлайн
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О сериале
«Прощай, Лара» — романтический аниме-сериал, вдохновленный сказкой Ганса Христиана Андерсена «Русалочка». Главная героиня — принцесса подводного мира, которая влюбляется в человека. Лара просит ведьму подарить ей ноги, чтобы она могла жить на суше с возлюбленным. Но коварная колдунья с помощью зелья превращает девушку в пену морскую. Спустя 200 лет Лара перерождается в человека в водах озера Бива и попадает в наш мир. Героиня знакомится со старшеклассницей Мари, владеющей приемами бокса, и отправляется учиться с ней в обычную японскую школу. Но желание Лары найти свою любовь никуда не ушло, и, кажется, кандидата на роль прекрасного принца она уже приметила…
СтранаЯпония
ЖанрПриключения, Мелодрама, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме
Рейтинг
8.4 IMDb