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Wink
Сериалы
Прощай, Лара
Актёры и съёмочная группа сериала «Прощай, Лара»
Актёры и съёмочная группа сериала «Прощай, Лара»
Режиссёры
Такуси Коидэ
Takushi Koide
Режиссёр
Актёры
Нана Каваиси
Nana Kawaishi
Актриса
Томохиро Оно
Tomohiro Ono
Актёр
Мицуаки Мадоно
Mitsuaki Madono
Актёр
Кадзутоми Ямамото
Kazutomi Yamamoto
Актёр
Минами Цуда
Minami Tsuda
Актриса
Сценаристы
Анна Кавахара
Anna Kawahara
Сценарист
Художники
Мари Фудзино
Mari Fujino
Художница
Монтажёры
Масаюки Куросава
Masayuki Kurosawa
Монтажёр
Композиторы
Юмагути Юма
Yumaguchi Yuma
Композитор