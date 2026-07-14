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Сериалы
Прощай, Лара
Актёры и съёмочная группа сериала «Прощай, Лара»

Актёры и съёмочная группа сериала «Прощай, Лара»

Режиссёры

Такуси Коидэ

Такуси Коидэ

Takushi Koide
Режиссёр

Актёры

Нана Каваиси

Нана Каваиси

Nana Kawaishi
Актриса
Томохиро Оно

Томохиро Оно

Tomohiro Ono
Актёр
Мицуаки Мадоно

Мицуаки Мадоно

Mitsuaki Madono
Актёр
Кадзутоми Ямамото

Кадзутоми Ямамото

Kazutomi Yamamoto
Актёр
Минами Цуда

Минами Цуда

Minami Tsuda
Актриса

Сценаристы

Анна Кавахара

Анна Кавахара

Anna Kawahara
Сценарист

Художники

Мари Фудзино

Мари Фудзино

Mari Fujino
Художница

Монтажёры

Масаюки Куросава

Масаюки Куросава

Masayuki Kurosawa
Монтажёр

Композиторы

Юмагути Юма

Юмагути Юма

Yumaguchi Yuma
Композитор