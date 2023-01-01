Хайгакура (Аниме 2024 год) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+24 мин
Хайгакура
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+24 мин
Хайгакура
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+24 мин
Хайгакура
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+24 мин
Хайгакура
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+24 мин
Хайгакура
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+24 мин
Хайгакура
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+24 мин
Хайгакура
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
Сюжет
Отряд охотников за головами пытается восстановить нарушенную мировую гармонию. Мультсериал «Хайгакура» доступен на Wink: фэнтези-аниме от режиссера «Летнего времени».
Готовы ли вы отправиться в параллельный мир, где скрыта таинственная обитель богов? Четверо зловещих небожителей сбегают, увлекая с собой множество мелких божеств. Исчезнув, они вызывают появление охотников за головами — так называемых певчих. Их миссия — отыскать изменников и восстановить баланс вселенной. Юноша по имени Итие присоединяется к отряду певчих, стремясь освободить своего отца. Вместе с богом Тэнко им придется преодолеть множество трудностей и испытаний, чтобы защитить своих близких и вернуть все на круги своя.
Если вы любите захватывающие истории с долей магии и приключений, то не пропустите мультсериал «Хайгакура» (2024). Смотреть онлайн аниме вы можете в любое удобное время на Wink!
Все сезоны сериала Хайгакура смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЯпония
ЖанрыМультфильмы, Боевики, Фэнтези, Аниме
Рейтинг
- ДЯРежиссёр
Дзюнъити
Ямамото
- ТОАктёр
Такэо
Оцука
- КИАктёр
Каито
Исикава
- РКАктриса
Риэ
Кугимия
- АМАктёр
Аюму
Мурасэ
- ХСАктёр
Хиро
Симоно
- СХАктёр
Сатоси
Хино
- КИАктёр
Кадзухико
Иноуэ
- РАктриса
Ринн
- РСАктёр
Рёта
Судзуки
- ГКАктёр
Гакуто
Кадзивара
- МТАктриса
Муцуми
Тамура
- РКАктёр
Рёхэй
Кимура
- КИАктёр
Кэнтаро
Ито
- ДКАктёр
Даисукэ
Кисио
- РВАктёр
Рюносукэ
Ватануки
- ЮМСценарист
Юитиро
Момосэ
- СТСценарист
Синобу
Такаяма
- ЮМСценарист
Ю
Мураи
- НКА�ктёр дубляжа
Никита
Крахмалев
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- ВЧАктёр дубляжа
Валерий
Чеботаев
- АФАктёр дубляжа
Александр
Фенин
- ДРАктёр дубляжа
Даниил
Рагин
- ККАктриса дубляжа
Карина
Калугина
- КМХудожник
Кэндзи
Мацумото
- ТСМонтажёр
Такаси
Сакураи
- СКОператор
Синъя
Канэтакэ
- ЮККомпозитор
Юки
Курихара