Хайгакура (Аниме 2024 год) смотреть онлайн

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Отряд охотников за головами пытается восстановить нарушенную мировую гармонию. Мультсериал «Хайгакура» доступен на Wink: фэнтези-аниме от режиссера «Летнего времени».



Готовы ли вы отправиться в параллельный мир, где скрыта таинственная обитель богов? Четверо зловещих небожителей сбегают, увлекая с собой множество мелких божеств. Исчезнув, они вызывают появление охотников за головами — так называемых певчих. Их миссия — отыскать изменников и восстановить баланс вселенной. Юноша по имени Итие присоединяется к отряду певчих, стремясь освободить своего отца. Вместе с богом Тэнко им придется преодолеть множество трудностей и испытаний, чтобы защитить своих близких и вернуть все на круги своя.



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