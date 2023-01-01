Хайгакура 1 сезон (Аниме 2024 год) смотреть
Сезоны и серии
- 18+24 мин
Хайгакура
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+24 мин
Хайгакура
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+24 мин
Хайгакура
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+24 мин
Хайгакура
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+24 мин
Хайгакура
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+24 мин
Хайгакура
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+24 мин
Хайгакура
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
Сюжет
Фэнтези-боевик о группе охотников за головами, пытающихся вернуть на землю сбежавших богов. Не пропустите мультсериал «Хайгакура» — 1 сезон ждет вас на Wink.
В первом сезоне вас ждет погружение в древний мир, где боги и люди долгие века жили в союзе, а юноша Итие вырос как обычный смертный. Его королевство просуществовало в гармонии благодаря четырем зловещим богам, обладавшим ключами к разрушению вселенной. Но внезапно они покинули свои посты, лишив государство поддержки. Отца Итие похитили и посадили в темницу вместо беглецов. Теперь молодому герою предстоит найти богов, спасти мир и своего отца, а также вернуться к обычной жизни. В этом сложном путешествии по королевству Итие найдет союзника в лице бога Тэнко, который станет его верным спутником.
Сможет ли Итие успешно выполнить свою рискованную миссию, узнаете в 1 сезоне нового японского мультсериала «Хайгакура». Аниме (2024) онлайн смотреть все серии можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
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Информация
СтранаЯпония
ЖанрыМультфильмы, Боевики, Фэнтези, Аниме
Рейтинг
- ДЯРежиссёр
Дзюнъити
Ямамото
- ТОАктёр
Такэо
Оцука
- КИАктёр
Каито
Исикава
- РКАктриса
Риэ
Кугимия
- АМАктёр
Аюму
Мурасэ
- ХСАктёр
Хиро
Симоно
- СХАктёр
Сатоси
Хино
- КИАктёр
Кадзухико
Иноуэ
- РАктриса
Ринн
- РСАктёр
Рёта
Судзуки
- ГКАктёр
Гакуто
Кадзивара
- МТАктриса
Муцуми
Тамура
- РКАктёр
Рёхэй
Кимура
- КИАктёр
Кэнтаро
Ито
- ДКАктёр
Даисукэ
Кисио
- РВАктёр
Рюносукэ
Ватануки
- ЮМСценарист
Юитиро
Момосэ
- СТСценарист
Синобу
Такаяма
- ЮМСценарист
Ю
Мураи
- НКАктёр дубляжа
Никита
Крахмалев
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- ВЧАктёр дубляжа
Валерий
Чеботаев
- АФАктёр дубляжа
Александр
Фенин
- ДРАктёр дубляжа
Даниил
Рагин
- ККАктриса дубляжа
Карина
Калугина
- КМХудожник
Кэндзи
Мацумото
- ТСМонтажёр
Такаси
Сакураи
- СКОператор
Синъя
Канэтакэ
- ЮККомпозитор
Юки
Курихара