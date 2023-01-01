Хайгакура 1 сезон (Аниме 2024 год) смотреть

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Фэнтези-боевик о группе охотников за головами, пытающихся вернуть на землю сбежавших богов. Не пропустите мультсериал «Хайгакура» — 1 сезон ждет вас на Wink.



В первом сезоне вас ждет погружение в древний мир, где боги и люди долгие века жили в союзе, а юноша Итие вырос как обычный смертный. Его королевство просуществовало в гармонии благодаря четырем зловещим богам, обладавшим ключами к разрушению вселенной. Но внезапно они покинули свои посты, лишив государство поддержки. Отца Итие похитили и посадили в темницу вместо беглецов. Теперь молодому герою предстоит найти богов, спасти мир и своего отца, а также вернуться к обычной жизни. В этом сложном путешествии по королевству Итие найдет союзника в лице бога Тэнко, который станет его верным спутником.



Сможет ли Итие успешно выполнить свою рискованную миссию, узнаете в 1 сезоне нового японского мультсериала «Хайгакура». Аниме (2024) онлайн смотреть все серии можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!



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