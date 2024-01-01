Хайгакура 1 сезон 2 серия смотреть онлайн

Хайгакура. Сезон 1. Серия 2
Сериалы
Хайгакура
1-й сезон
2-я серия
8.92024, Haigakura
Аниме, Фэнтези18+

1-й сезон

О сериале

Четыре злых бога, служившие опорой ином миру, сбегают, лишив земли и прочих малых богов. Вскоре появляются люди, которых стали называть певчие. Их задача — ловить сбежавших богов и возвращать их на место. Один из певчих по имени Итиё неохотно берётся за работу по поимке беглецов, чтобы вернуть свободу приёмному отцу, который в данный момент находится в плену и занимает место четырех сбежавших богов. Вместе с подчинённым ему богом Тэнко Итиё необходимо вернуть беглецов на положенное им место и восстановить прежнюю мирную жизнь.

Страна
Япония
Жанр
Боевик, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.4 IMDb

