8.92024, Haigakura
Аниме, Фэнтези18+
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Хайгакура 1 сезон 13 серия смотреть онлайн
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О сериале
Четыре злых бога, служившие опорой ином миру, сбегают, лишив земли и прочих малых богов. Вскоре появляются люди, которых стали называть певчие. Их задача — ловить сбежавших богов и возвращать их на место. Один из певчих по имени Итиё неохотно берётся за работу по поимке беглецов, чтобы вернуть свободу приёмному отцу, который в данный момент находится в плену и занимает место четырех сбежавших богов. Вместе с подчинённым ему богом Тэнко Итиё необходимо вернуть беглецов на положенное им место и восстановить прежнюю мирную жизнь.
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СтранаЯпония
ЖанрБоевики, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме
Рейтинг
- ДЯРежиссёр
Дзюнъити
Ямамото
- ТОАктёр
Такэо
Оцука
- КИАктёр
Каито
Исикава
- РКАктриса
Риэ
Кугимия
- АМАктёр
Аюму
Мурасэ
- ХСАктёр
Хиро
Симоно
- СХАктёр
Сатоси
Хино
- КИАктёр
Кадзухико
Иноуэ
- РАктриса
Ринн
- РСАктёр
Рёта
Судзуки
- ГКАктёр
Гакуто
Кадзивара
- МТАктриса
Муцуми
Тамура
- РКАктёр
Рёхэй
Кимура
- КИАктёр
Кэнтаро
Ито
- ДКАктёр
Даисукэ
Кисио
- РВАктёр
Рюносукэ
Ватануки
- ЮМСценарист
Юитиро
Момосэ
- СТСценарист
Синобу
Такаяма
- ЮМСценарист
Ю
Мураи
- НКАктёр дубляжа
Никита
Крахмалев
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- ВЧАктёр дубляжа
Валерий
Чеботаев
- АФАктёр дубляжа
Александр
Фенин
- ДРАктёр дубляжа
Даниил
Рагин
- ККАктриса дубляжа
Карина
Калугина
- КМХудожник
Кэндзи
Мацумото
- ТСМонтажёр
Такаси
Сакураи
- СКОператор
Синъя
Канэтакэ
- ЮККомпозитор
Юки
Курихара