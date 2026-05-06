Межзвездное путешествие
Wink
Сериалы
Межзвездное путешествие
2022, Xing ji yi you 1 сезон
Мультсериалы, Фантастика18+
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Межзвездное путешествие (мультсериал, 2022) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В центре истории — Тан Юэлян. Она 110-я наследница семьи, которая борется со сверхъестественным злом. Её миссия: добыть могущественный артефакт. С его помощью героиня планирует одолеть демонов и спасти вселенную от уничтожения.

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Фантастика, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы

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