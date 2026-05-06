Межзвездное путешествие. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Межзвездное путешествие
1-й сезон
1-я серия
2022, Xing ji yi you
Мультсериалы, Фантастика18+
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Межзвездное путешествие (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В центре истории — Тан Юэлян. Она 110-я наследница семьи, которая борется со сверхъестественным злом. Её миссия: добыть могущественный артефакт. С его помощью героиня планирует одолеть демонов и спасти вселенную от уничтожения.

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Фантастика, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Время
9 мин / 00:09

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