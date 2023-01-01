В любом случае я влюблюсь в тебя
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В любом случае я влюблюсь в тебя
9.12025, В любом случае я влюблюсь в тебя 1 сезон
Аниме, Мультфильмы18+

В любом случае я влюблюсь в тебя (Аниме 2025) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Трогательная история о любви и дружбе в старших классах. Аниме «В любом случае я влюблюсь в тебя» уже доступно на Wink: японская мелодрама от режиссера «Хайгакуры».

Школьница по имени Мидзухо переживает сложный период в своей жизни, ведь ее семнадцатый день рождения оказывается настоящим испытанием. Привлекательный сэмпай не обращает на девушку внимания, отец забывает поздравить с праздником, а из-за инфекции отменяются важные школьные мероприятия. Однако внезапно на горизонте появляется друг детства Мидзухо и приглашает ее на свидание. Этот неожиданный поворот событий становится началом цепочки трогательных и волнующих событий, которые изменят жизнь главной героини.

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