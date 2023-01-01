В любом случае я влюблюсь в тебя 1 сезон (2025 год) смотреть
Сезоны и серии
- 18+25 мин
В любом случае я влюблюсь в тебя
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+25 мин
В любом случае я влюблюсь в тебя
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+25 мин
В любом случае я влюблюсь в тебя
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+25 мин
В любом случае я влюблюсь в тебя
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+25 мин
В любом случае я влюблюсь в тебя
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+25 мин
В любом случае я влюблюсь в тебя
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+25 мин
В любом случае я влюблюсь в тебя
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+25 мин
В любом случае я влюблюсь в тебя
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+25 мин
В любом случае я влюблюсь в тебя
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+25 мин
В любом случае я влюблюсь в тебя
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+20марта
В любом случае я влюблюсь в тебя
Сезон 1 Серия 11
- 18+27марта
В любом случае я влюблюсь в тебя
Сезон 1 Серия 12
Сюжет
Добро пожаловать в непредсказуемый мир старшей школы, где каждое мгновение наполнено новыми эмоциями и открытиями! 1 сезон аниме «В любом случае я влюблюсь в тебя» уже ждет вас на видеосервисе Wink.
В перв�ом сезоне вы познакомитесь с Мидзухо — старшеклассницей, которая отмечает свой семнадцатый день рождения, вступая в череду непредсказуемых событий. Ее родители слишком заняты, чтобы поздравить дочь, сэмпай, которого она любит, оказывается равнодушным к ней, а еще в школе начинается эпидемия. В попытке справиться со всем этим, девушка получает необычное предложение от давнего друга провести вместе вечер. Может быть, этот парень, который всегда находился рядом, таит в себе что-то большее, чем просто дружеские чувства?
Ответ на этот вопрос вы узнаете в новом японском мультсериале «В любом случае я влюблюсь в тебя». Смотреть аниме (2025) онлайн в профессиональной озвучке можно уже сейчас на Wink!
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