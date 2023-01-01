В любом случае я влюблюсь в тебя 1 сезон (2025 год) смотреть

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Добро пожаловать в непредсказуемый мир старшей школы, где каждое мгновение наполнено новыми эмоциями и открытиями! 1 сезон аниме «В любом случае я влюблюсь в тебя» уже ждет вас на видеосервисе Wink.



В перв�ом сезоне вы познакомитесь с Мидзухо — старшеклассницей, которая отмечает свой семнадцатый день рождения, вступая в череду непредсказуемых событий. Ее родители слишком заняты, чтобы поздравить дочь, сэмпай, которого она любит, оказывается равнодушным к ней, а еще в школе начинается эпидемия. В попытке справиться со всем этим, девушка получает необычное предложение от давнего друга провести вместе вечер. Может быть, этот парень, который всегда находился рядом, таит в себе что-то большее, чем просто дружеские чувства?



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