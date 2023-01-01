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В любом случае я влюблюсь в тебя
Актёры и съёмочная группа сериала «В любом случае я влюблюсь в тебя»

Актёры и съёмочная группа сериала «В любом случае я влюблюсь в тебя»

Режиссёры

Дзюнъити Ямамото

Дзюнъити Ямамото

Junichi Yamamoto
Режиссёр

Актёры

Сакура Синфуку

Сакура Синфуку

Sakura Shinfuku
АктрисаMizuho Nishino
Сатоси Иномата

Сатоси Иномата

Satoshi Inomata
АктёрShuugo Hoshikawa
Сёя Тиба

Сёя Тиба

Shoya Chiba
АктёрAiru Izumi
Кадзуки Ура

Кадзуки Ура

Kazuki Ura
АктёрKizuki Harazawa
Каори Надзука

Каори Надзука

Kaori Nazuka
АктрисаManami Shiraishi
Юитиро Умэхара

Юитиро Умэхара

Yuichiro Umehara
АктёрTougo Hoshikawa
Адзуса Тадокоро

Адзуса Тадокоро

Azusa Tadokoro
АктрисаChika Kurashik
Юто Уэмура

Юто Уэмура

Yuto Uemura
АктёрRyousuke Saitou

Сценаристы

Ю Мураи

Ю Мураи

Yu Murai
Сценарист

Продюсеры

Такаси Сакураи

Такаси Сакураи

Takashi Sakurai
Продюсер

Монтажёры

Цуёси Имаи

Цуёси Имаи

Tsuyoshi Imai
Монтажёр

Композиторы

Кэидзи Инаи

Кэидзи Инаи

Keiji Inai
Композитор