В любом случае я влюблюсь в тебя. Сезон 1. Серия 21
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Сериалы
В любом случае я влюблюсь в тебя
1-й сезон
21-я серия
8.92025, В любом случае я влюблюсь в тебя. Сезон 1. Серия 21
Аниме, Мелодрама18+

В любом случае я влюблюсь в тебя (мультсериал, 2025) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

1 июля 2020 года старшекласснице Мидзухо исполнилось 17 лет, и это был её худший день рождения. Сэмпай, который её нравится, не проявляет к ней интереса, а отец вообще забыл про праздник. К тому же из-за разгула непонятной инфекции отменили соревнование секции плавания и школьную поездку. Всё меняется, когда друг детства внезапно приглашает её на свидание.

Страна
Япония
Жанр
Мелодрама, Мультсериалы, Аниме
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
5.9 IMDb