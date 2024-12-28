8.92025, В любом случае я влюблюсь в тебя. Сезон 1. Серия 23
Аниме, Мелодрама18+
В любом случае я влюблюсь в тебя (мультсериал, 2025) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+25 мин
В любом случае я влюблюсь в тебя
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+24 мин
В любом случае я влюблюсь в тебя
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+24 мин
В любом случае я влюблюсь в тебя
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+25 мин
В любом случае я влюблюсь в тебя
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+25 мин
В любом случае я влюблюсь в тебя
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+25 мин
В любом случае я влюблюсь в тебя
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 18+25 мин
В любом случае я влюблюсь в тебя
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 18+24 мин
В любом случае я влюблюсь в тебя
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 18+25 мин
В любом случае я влюблюсь в тебя
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 18+25 мин
В любом случае я влюблюсь в тебя
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 18+25 мин
В любом случае я влюблюсь в тебя
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 18+25 мин
В любом случае я влюблюсь в тебя
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
О сериале
1 июля 2020 года старшекласснице Мидзухо исполнилось 17 лет, и это был её худший день рождения. Сэмпай, который её нравится, не проявляет к ней интереса, а отец вообще забыл про праздник. К тому же из-за разгула непонятной инфекции отменили соревнование секции плавания и школьную поездку. Всё меняется, когда друг детства внезапно приглашает её на свидание.
СтранаЯпония
ЖанрМелодрама, Мультсериалы, Аниме
КачествоFull HD
Время24 мин / 00:24
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
5.9 IMDb