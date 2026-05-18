Королева драмы общежития
Wink
Сериалы
Королева драмы общежития
2024, Xi jing sushe 1 сезон
Мультсериалы, Драма18+
Соседки-студентки становятся звёздами театрального кружка. Яркое аниме о таланте, дружеской поддержке и любви
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Королева драмы общежития (мультсериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Истории о жизни восьми студентов в университетском общежитии, которые сталкиваются с повседневными проблемами, дружбой, романтикой и самоанализом.

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Драма, Мультсериалы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск