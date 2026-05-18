WinkСериалыКоролева драмы общежития1-й сезон
Королева драмы общежития (мультсериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
2024, Xi jing sushe 12 серий
Мультсериалы, Драма18+
Соседки-студентки становятся звёздами театрального кружка. Яркое аниме о таланте, дружеской поддержке и любви
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
- 18+15 мин
Королева драмы общежития
Сезон 1 Серия 1
- 18+13 мин
Королева драмы общежития
Сезон 1 Серия 2
- 18+14 мин
Королева драмы общежития
Сезон 1 Серия 3
- 18+15 мин
Королева драмы общежития
Сезон 1 Серия 4
- 18+15 мин
Королева драмы общежития
Сезон 1 Серия 5
- 18+15 мин
Королева драмы общежития
Сезон 1 Серия 6
- 18+16 мин
Королева драмы общежития
Сезон 1 Серия 7
- 18+17 мин
Королева драмы общежития
Сезон 1 Серия 8
- 18+13 мин
Королева драмы общежития
Сезон 1 Серия 9
- 18+15 мин
Королева драмы общежития
Сезон 1 Серия 10
- 18+13 мин
Королева драмы общежития
Сезон 1 Серия 11
- 18+19 мин
Королева драмы общежития
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Истории о жизни восьми студентов в университетском общежитии, которые сталкиваются с повседневными проблемами, дружбой, романтикой и самоанализом.
СтранаКитай
ЖанрКомедия, Драма, Мультсериалы
Рейтинг
6.8 КиноПоиск