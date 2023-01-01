Ты умеешь хранить секреты (Аниме 2025) смотреть онлайн

Сюжет

Офисный ромком о влюбленных друг в друга сотрудниках, которые стараются сохранить отношения в тайне от коллег. Аниме «Ты умеешь хранить секреты?» ждет вас на Wink: адаптация популярной манги от сценариста «ТораДоры!»



Масугу и Юи — пара, проявляющая заботу и внимание друг к другу в каждом своем поступке. Нежные моменты, которые они деля�т вместе, укрепляют их связь, но влюбленные сталкиваются с проблемой: все, что происходит между ними, должно оставаться в тайне из-за строгих правил компании, где оба работают. Парочка решает не выносить свои чувства на публику, чтобы избежать ненужного внимания и неловких ситуаций. Однако, несмотря на их старания, сильная любовь не остается незамеченной, и окружающие начинают подозревать, что между Юи и Масугу есть нечто большее, чем просто рабочие взаимоотношения.



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