Ты умеешь хранить секреты 1 сезон (2025 год) смотреть
Сезоны и серии
- 18+24 мин
Ты умеешь хранить секреты?
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+24 мин
Ты умеешь хранить секреты?
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+24 мин
Ты умеешь хранить секреты?
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+24 мин
Ты умеешь хранить секреты?
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+24 мин
Ты умеешь хранит�ь секреты?
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+24 мин
Ты умеешь хранить секреты?
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+24 мин
Ты умеешь хранить секреты?
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+24 мин
Ты умеешь хранить секреты?
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+24 мин
Ты умеешь хранить секреты?
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+24 мин
Ты умеешь хранить секреты?
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+24 мин
Ты умеешь хранить секреты?
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+24марта
Ты умеешь хранить секреты?
Сезон 1 Серия 12
Сюжет
Двое коллег держат свои отношения в тайне из-за строгих корпоративных правил. Не пропустите комедийное аниме «Ты умеешь хранить секреты?»: 1 сезон онлайн доступен на Wink.
Первый сезон погружает нас в жизнь двух абсолютно разных сотрудников компании, специализирующейся на продаже снеков и сладостей. Масугу Татэиси — серьезный молодо�й человек, работающий в финансовом управлении, чья жизнь кардинально меняется, когда в их команду переводится Юи Мицуя — энергичная и решительная девушка из планировочного отдела. На первый взгляд, двое коллег кажутся несовместимыми: Масугу и Юи постоянно спорят, создавая напряженную обстановку на работе. Но за этой внешней враждой скрывается множество тайн и недомолвок, которые начинают проявляться в самых неожиданных ситуациях.
Не терпится узнать, смогут ли главные герои остаться вместе, несмотря на ограничения офисной этики? Тогда скорее включайте ромком «Ты умеешь хранить секреты?» (2025). Смотреть онлайн аниме в профессиональной русской озвучке вы можете уже сейчас на видеосервисе Wink!
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Информация
СтранаЯпония
ЖанрыКомедии, Мультфильмы, Мелодрамы, Аниме
Рейтинг
- НТРежиссёр
Наоко
Такэити
- ЮМАктриса
Юмэ
Миямото
- СЯАктёр
Сэйитиро
Ямасита
- СИАктриса
Сидзука
Ито
- РЦАктёр
Рэио
Цутида
- ЁТАктриса
Ё
Таити
- МВАктриса
Мисаки
Ватада
- СМАк�тёр
Синъитиро
Мики
- КТАктёр
Кэнтаро
Тонэ
- КОАктёр
Кэнсё
Оно
- СТАктриса
Сора
Токуи
- МЁСценарист
Масахиро
Ёкота�ни
- АЭСценарист
Акамару
Эномото
- ННХудожник
Норифуми
Накамура
- МОХудожница
Мина
Осава
- МТХудожница
Махо
Такахаси
- НММонтажёр
Нобутака
Маки