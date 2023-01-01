Ты умеешь хранить секреты 1 сезон (2025 год) смотреть

Сюжет

Двое коллег держат свои отношения в тайне из-за строгих корпоративных правил. Не пропустите комедийное аниме «Ты умеешь хранить секреты?»: 1 сезон онлайн доступен на Wink.



Первый сезон погружает нас в жизнь двух абсолютно разных сотрудников компании, специализирующейся на продаже снеков и сладостей. Масугу Татэиси — серьезный молодо�й человек, работающий в финансовом управлении, чья жизнь кардинально меняется, когда в их команду переводится Юи Мицуя — энергичная и решительная девушка из планировочного отдела. На первый взгляд, двое коллег кажутся несовместимыми: Масугу и Юи постоянно спорят, создавая напряженную обстановку на работе. Но за этой внешней враждой скрывается множество тайн и недомолвок, которые начинают проявляться в самых неожиданных ситуациях.



Не терпится узнать, смогут ли главные герои остаться вместе, несмотря на ограничения офисной этики? Тогда скорее включайте ромком «Ты умеешь хранить секреты?» (2025). Смотреть онлайн аниме в профессиональной русской озвучке вы можете уже сейчас на видеосервисе Wink!



Сериал Ты умеешь хранить секреты? 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.