8.72025, Ты умеешь хранить секреты?. Сезон 1. Серия 3
Аниме, Мелодрама18+
Ты умеешь хранить секреты 1 сезон 3 серия смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Предельно серьёзный молодой человек Масугу Татэиси работает в финансовом управлении компании по продаже сладостей и снеков. А крайне решительная девушка Юи Мицуя — в отделе планирования той же компании. Окружающим кажется, что из-за разницы в характерах они живут как кошка с собакой, но всё не так просто.
Сериал Ты умеешь хранить секреты? 1 сезон 3 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЯпония
ЖанрКомедия, Мелодрама, Мультсериалы, Аниме
Время23 мин / 00:23
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.0 IMDb
- НТРежиссёр
Наоко
Такэити
- ЮМАктриса
Юмэ
Миямото
- СЯАктёр
Сэйитиро
Ямасита
- СИАктриса
Сидзука
Ито
- РЦАктёр
Рэио
Цутида
- ЁТАктриса
Ё
Таити
- МВАктриса
Мисаки
Ватада
- СМАктёр
Синъитиро
Мики
- КТАктёр
Кэнтаро
Тонэ
- КОАктёр
Кэнсё
Оно
- СТАктриса
Сора
Токуи
- МЁСценарист
Масахиро
Ёкотани
- АЭСценарист
Акамару
Эномото
- ННХудожник
Норифуми
Накамура
- МОХудожница
Мина
Осава
- МТХудожница
Махо
Такахаси
- НММонтажёр
Нобутака
Маки