Ты умеешь хранить секреты 1 сезон 3 серия смотреть онлайн

Ты умеешь хранить секреты?. Сезон 1. Серия 3
Аниме, Мелодрама18+

О сериале

Предельно серьёзный молодой человек Масугу Татэиси работает в финансовом управлении компании по продаже сладостей и снеков. А крайне решительная девушка Юи Мицуя — в отделе планирования той же компании. Окружающим кажется, что из-за разницы в характерах они живут как кошка с собакой, но всё не так просто.

Страна
Япония
Жанр
Комедия, Мелодрама, Мультсериалы, Аниме
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

