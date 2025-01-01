Ты умеешь хранить секреты 1 сезон 3 серия смотреть онлайн

Предельно серьёзный молодой человек Масугу Татэиси работает в финансовом управлении компании по продаже сладостей и снеков. А крайне решительная девушка Юи Мицуя — в отделе планирования той же компании. Окружающим кажется, что из-за разницы в характерах они живут как кошка с собакой, но всё не так просто.



