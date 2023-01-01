Отель Тасокарэ (мультсериал, 2025) смотреть онлайн

Сюжет

«Отель Тасокарэ» — сериал по мотивам популярной мобильной игры, который погрузит вас в мрачную атмосферу.



Отель Тасокарэ — заведение, окутанное вечными сумерками и лишенное четкой границы между днем и ночью. Создается ощущение, что время здесь остановилось. Постояльцы отеля — это души, которые застряли между мирами и не могут определиться, что для них важнее: покинуть этот мир или вернуться в свою жизнь. Главная героиня, Нэко Цукахара, попадает в это загадочное место совершенно случайно. Она не помнит своего прошлого и причины своего визита, но решает остаться и разобраться в происходящем. Постепенно Нэко раскрывает тайны этого потустороннего места в попытках найти ответы на свои собственные вопросы. Сюжет сериала погружает зрителей в мир, где реальность и загробная жизнь переплетаются, заставляя задуматься о том, что значит быть живым и какие тайны хранят души, не нашедшие покоя.



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