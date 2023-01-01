Отель Тасокарэ (мультсериал, 2025) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+23 мин
Отель Тасокарэ
Сезон 1 Серия 1
- 18+23 мин
Отель Тасокарэ
Сезон 1 Серия 2
- 18+23 мин
Отель Тасокарэ
Сезон 1 Серия 3
- 18+23 мин
Отель Тасокарэ
Сезон 1 Серия 4
- 18+23 мин
Отель Тасокарэ
Сезон 1 Серия 5
- 18+23 мин
Отель Тасокарэ
Сезон 1 Серия 6
- 18+23 мин
Отель Тасокарэ
Сезон 1 Серия 7
- 18+23 мин
Отель Тасокарэ
Сезон 1 Серия 8
- 18+23 мин
Отель Тасокарэ
Сезон 1 Серия 9
- 18+23 мин
Отель Тасокарэ
Сезон 1 Серия 10
- 18+23 мин
Отель Тасокарэ
Сезон 1 Серия 11
- 18+21марта
Отель Тасокарэ
Сезон 1 Серия 12
Сюжет
«Отель Тасокарэ» — сериал по мотивам популярной мобильной игры, который погрузит вас в мрачную атмосферу.
Отель Тасокарэ — заведение, окутанное вечными сумерками и лишенное четкой границы между днем и ночью. Создается ощущение, что время здесь остановилось. Постояльцы отеля — это души, которые застряли между мирами и не могут определиться, что для них важнее: покинуть этот мир или вернуться в свою жизнь. Главная героиня, Нэко Цукахара, попадает в это загадочное место совершенно случайно. Она не помнит своего прошлого и причины своего визита, но решает остаться и разобраться в происходящем. Постепенно Нэко раскрывает тайны этого потустороннего места в попытках найти ответы на свои собственные вопросы. Сюжет сериала погружает зрителей в мир, где реальность и загробная жизнь переплетаются, заставляя задуматься о том, что значит быть живым и какие тайны хранят души, не нашедшие покоя.
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Информация
СтранаЯпония
ЖанрыМультфильмы, Фэнтези, Детективы, Аниме
Рейтинг
- ККРежиссёр
Косукэ
Курэмидзу
- РМАктриса
Рика
Момокава
- КСАктёр
Кодаи
Сакаи
- ЮСАктёр
Юсукэ
Сираи
- КЯАктёр
Канэхира
Ямамото
- НСАктриса
Нацуэ
Сасамото
- ЮНАктриса
Юки
Нагано
- ТНАктёр
Такаси
Наруми
- ЮИАктриса
Юи
Исикава
- СВАктриса
Сион
Вакаяма
- МИАктриса
Мао
Итимити
- АКАктриса
Ами
Косимидзу
- МФАктриса
Мисато
Фукуэн
- ЮМАктёр
Юдзи
Мураи
- ЮКАктёр
Юкимаса
Кисино
- ЮНАктёр
Юкихиро
Нодзуяма
- РКАктриса
Рина
Китагава
- НОАктриса
Нонока
Обути
- КЯАктриса
Кё
Яоя
- ЮКАктёр
Ю
Китада
- АКАктриса
Ая
Каваками
- РЯАктёр
Рёта
Яно