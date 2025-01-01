Отель Тасокарэ (мультсериал, 2025) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
О сериале
«Отель Тасокарэ» — аниме с мистической и атмосферная историей, основанной на популярной мобильной игре. Действие разворачивается в загадочном отеле, где время словно остановилось, а границы между днем и ночью размыты.
Отель Тасокарэ — это место, куда попадают души, застрявшие на границе потустороннего мира. Они не могут решить, стоит ли им покинуть мир живых или вернуться назад. Нэко Цукахара оказывается в этом отеле случайно, не помнит ничего из своего прошлого и не понимает, как и почему попала сюда. Несмотря на это, девушка решает остаться и попытаться разгадать тайны этого места. Постепенно Нэко начинает узнавать больше о других постояльцах отеля и причинах, по которым они оказались в этом странном промежуточном мире. Какие тайны хранят эти души, не нашедшие покоя?
1 сезон «Отель Тасокарэ» — это не только история о поиске себя и своего места в мире, но и глубокое размышление о жизни, смерти и выборе, который каждый из нас делает на своем пути. Смотрите «Отель Тасокарэ» онлайн в подписке Amediateka на Wink!
Сериал Отель Тасокарэ 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЯпония
ЖанрФэнтези, Детектив, Мультсериалы, Аниме
Время22 мин / 00:22
