Отель Тасокарэ (мультсериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Отель Тасокарэ. Сезон 1. Серия 6
Отель Тасокарэ
1-й сезон
6-я серия
8.62025, Tasokare Hotel
Аниме, Фэнтези18+
«Отель Тасокарэ» — аниме с мистической и атмосферная историей, основанной на популярной мобильной игре. Действие разворачивается в загадочном отеле, где время словно остановилось, а границы между днем и ночью размыты.

Отель Тасокарэ — это место, куда попадают души, застрявшие на границе потустороннего мира. Они не могут решить, стоит ли им покинуть мир живых или вернуться назад. Нэко Цукахара оказывается в этом отеле случайно, не помнит ничего из своего прошлого и не понимает, как и почему попала сюда. Несмотря на это, девушка решает остаться и попытаться разгадать тайны этого места. Постепенно Нэко начинает узнавать больше о других постояльцах отеля и причинах, по которым они оказались в этом странном промежуточном мире. Какие тайны хранят эти души, не нашедшие покоя?

1 сезон «Отель Тасокарэ» — это не только история о поиске себя и своего места в мире, но и глубокое размышление о жизни, смерти и выборе, который каждый из нас делает на своем пути. Смотрите «Отель Тасокарэ» онлайн в подписке Amediateka на Wink!

Страна
Япония
Жанр
Фэнтези, Детектив, Мультсериалы, Аниме
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

