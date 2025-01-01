WinkСериалыОтель Тасокарэ1-й сезон2-я серия
8.62025, Tasokare Hotel
Аниме, Фэнтези18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Отель Тасокарэ (мультсериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+23 мин
Отель Тасокарэ
Сезон 1 Серия 1
- 18+23 мин
Отель Тасокарэ
Сезон 1 Серия 2
- 18+23 мин
Отель Тасокарэ
Сезон 1 Серия 3
- 18+23 мин
Отель Тасокарэ
Сезон 1 Серия 4
- 18+23 мин
Отель Тасокарэ
Сезон 1 Серия 5
- 18+23 мин
Отель Тасокарэ
Сезон 1 Серия 6
- 18+23 мин
Отель Тасокарэ
Сезон 1 Серия 7
- 18+23 мин
Отель Тасокарэ
Сезон 1 Серия 8
- 18+23 мин
Отель Тасокарэ
Сезон 1 Серия 9
- 18+23 мин
Отель Тасокарэ
Сезон 1 Серия 10
- 18+23 мин
Отель Тасокарэ
Сезон 1 Серия 11
- 18+23 мин
Отель Тасокарэ
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Отель «Тасокарэ» постоянно окутан сумерками, из-за чего здесь не ощущается разницы между днём и ночью. В этом месте время словно остановилось, а его посетителями становятся души, которые не могут решить, чего они хотят больше — уйти в загробный мир или же вернуться в мир живых. Нэко Цукахара случайно забредает в отель, но не помнит ничего о себе и как она здесь оказалась. Персонал отводит девушку в номер, где находятся предметы, которые могут стать подсказкой к её прошлому. Сталкиваясь со странными и необъяснимыми событиями, Нэко пытается найти способ вернуться в реальный мир и вспомнить, кто она.
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СтранаЯпония
ЖанрФэнтези, Детектив, Мультсериалы, Аниме
Время22 мин / 00:22
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ККРежиссёр
Косукэ
Курэмидзу
- РМАктриса
Рика
Момокава
- КСАктёр
Кодаи
Сакаи
- ЮСАктёр
Юсукэ
Сираи
- КЯАктёр
Канэхира
Ямамото
- НСАктриса
Нацуэ
Сасамото
- ЮНАктриса
Юки
Нагано
- ТНАктёр
Такаси
Наруми
- ЮИАктриса
Юи
Исикава
- СВАктриса
Сион
Вакаяма
- МИАктриса
Мао
Итимити
- АКАктриса
Ами
Косимидзу
- МФАктриса
Мисато
Фукуэн
- ЮМАктёр
�Юдзи
Мураи
- ЮКАктёр
Юкимаса
Кисино
- ЮНАктёр
Юкихиро
Нодзуяма
- РКАктриса
Рина
Китагава
- Н�ОАктриса
Нонока
Обути
- КЯАктриса
Кё
Яоя
- ЮКАктёр
Ю
Китада
- АКАктриса
Ая
Каваками
- РЯАктёр
Рёта
Яно