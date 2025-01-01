Отель Тасокарэ. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Отель Тасокарэ
1-й сезон
2-я серия
8.62025, Tasokare Hotel
Аниме, Фэнтези18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Отель Тасокарэ (мультсериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Отель «Тасокарэ» постоянно окутан сумерками, из-за чего здесь не ощущается разницы между днём и ночью. В этом месте время словно остановилось, а его посетителями становятся души, которые не могут решить, чего они хотят больше — уйти в загробный мир или же вернуться в мир живых. Нэко Цукахара случайно забредает в отель, но не помнит ничего о себе и как она здесь оказалась. Персонал отводит девушку в номер, где находятся предметы, которые могут стать подсказкой к её прошлому. Сталкиваясь со странными и необъяснимыми событиями, Нэко пытается найти способ вернуться в реальный мир и вспомнить, кто она.

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Страна
Япония
Жанр
Фэнтези, Детектив, Мультсериалы, Аниме
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отель Тасокарэ»