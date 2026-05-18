Три тысячи лет практики ци
Wink
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Три тысячи лет практики ци
2022, Lian qi Lian le 3000 nian 1 сезон
Мультсериалы, Фэнтези18+

Три тысячи лет практики ци (мультсериал, 2022) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ученик великого мастера отправляется на поиски бессмертия. Китайское фэнтези с хлёсткими диалогами

Страна
Китай
Жанр
Фэнтези, Мультсериалы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb