Три тысячи лет практики ци. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Три тысячи лет практики ци
1-й сезон
3-я серия
9.32022, Lian qi Lian le 3000 nian
Мультсериалы, Фэнтези18+

Три тысячи лет практики ци (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ученик великого мастера отправляется на поиски бессмертия. Китайское фэнтези с хлёсткими диалогами

Страна
Китай
Жанр
Фэнтези, Мультсериалы
Время
16 мин / 00:16

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb