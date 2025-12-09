Озорная Такаги (сериал, 2018) смотреть онлайн

Неловкого школьника постоянно дразнит одноклассница, а у него самого не хватает изобретательности, чтобы дать ей достойный ответ. Аниме «Озорная Такаги» — комедия о дружбе и любви, которые могут принимать разные формы.



Мальчик Нисиката и его одноклассница Такаги учатся в средней школе. Такаги обожает подшучивать над Нисикатой и ставить его в неловкое положение, тогда как все его попытки поддразнить ее в ответ оканчиваются провалом. Однако за пранками, шутками и постоянными вопросами с подвохом Такаги скрывает нежные чувства к Нисикате, о которых он не догадывается. День за днем, попадая в нелепые и забавные ситуации, они узнают друг друга и постепенно достигают взаимопонимания.



Чтобы следить за их веселыми похождениями, смотрите аниме «Озорная Такаги» в подписке Amediateka на Wink.



