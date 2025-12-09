Озорная Такаги (сериал, 2018) смотреть онлайн
О сериале
Неловкого школьника постоянно дразнит одноклассница, а у него самого не хватает изобретательности, чтобы дать ей достойный ответ. Аниме «Озорная Такаги» — комедия о дружбе и любви, которые могут принимать разные формы.
Мальчик Нисиката и его одноклассница Такаги учатся в средней школе. Такаги обожает подшучивать над Нисикатой и ставить его в неловкое положение, тогда как все его попытки поддразнить ее в ответ оканчиваются провалом. Однако за пранками, шутками и постоянными вопросами с подвохом Такаги скрывает нежные чувства к Нисикате, о которых он не догадывается. День за днем, попадая в нелепые и забавные ситуации, они узнают друг друга и постепенно достигают взаимопонимания.
- ХАРежиссёр
Хироаки
Акаги
- ЮКАктёр
Юки
Кадзи
- РТАктриса
Риэ
Такахаси
- ККАктриса
Кономи
Кохара
- МИАктриса
Мао
Итимити
- ЮОАктриса
Юи
Огура
- НОАктёр
Нобухико
Окамото
- ФОАктёр
Фукуси
Отиаи
- ХТАктёр
Хината
Тадокоро
- ЮУАктёр
Юма
Утида
- ККАктриса
Котори
Коиваи
- ТМСценарист
Токо
Матида
- ФЦСценарист
Фуми
Цубота
- СЯСценарист
Соитиро
Ямамото
- МЁСценарист
Митико
Ёкотэ
- КНПродюсер
Кэи
Ниси
- ЮНМонтажёр
Юмико
Накаба
- ХЦКомпозитор
Хироаки
Цуцуми