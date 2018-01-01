Wink
Озорная Такаги
Актёры и съёмочная группа сериала «Озорная Такаги»

Режиссёры

Хироаки Акаги

Hiroaki Akagi
Режиссёр

Актёры

Юки Кадзи

Yuki Kaji
АктёрNishikata
Риэ Такахаси

Rie Takahashi
АктрисаTakagi
Кономи Кохара

Konomi Kohara
АктрисаMina Hibino
Мао Итимити

Mao Ichimichi
АктрисаYukari Amakawa
Юи Огура

Юи Огура

Yui Ogura
АктрисаSanae Tsukimoto
Нобухико Окамото

Nobuhiko Okamoto
АктёрTakao
Фукуси Отиаи

Fukushi Ochiai
АктёрKimura
Хината Тадокоро

Hinata Tadokoro
АктёрTanabe Teacher
Юма Утида

Yuma Uchida
АктёрNakai
Котори Коиваи

Kotori Koiwai
АктрисаMano

Сценаристы

Токо Матида

Touko Machida
Сценарист
Фуми Цубота

Fumi Tsubota
Сценарист
Соитиро Ямамото

Soichiro Yamamoto
Сценарист
Митико Ёкотэ

Michiko Yokote
Сценарист

Продюсеры

Кэи Ниси

Kei Nishi
Продюсер

Монтажёры

Юмико Накаба

Yumiko Nakaba
Монтажёр

Композиторы

Хироаки Цуцуми

Hiroaki Tsutsumi
Композитор