WinkСериалыОзорная ТакагиАктёры и съёмочная группа сериала «Озорная Такаги»
Актёры и съёмочная группа сериала «Озорная Такаги»
Режиссёры
Актёры
АктёрNishikata
Юки КадзиYuki Kaji
АктрисаTakagi
Риэ ТакахасиRie Takahashi
АктрисаMina Hibino
Кономи КохараKonomi Kohara
АктрисаYukari Amakawa
Мао ИтимитиMao Ichimichi
АктрисаSanae Tsukimoto
Юи ОгураYui Ogura
АктёрTakao
Нобухико ОкамотоNobuhiko Okamoto
АктёрKimura
Фукуси ОтиаиFukushi Ochiai
АктёрTanabe Teacher
Хината ТадокороHinata Tadokoro
АктёрNakai
Юма УтидаYuma Uchida
АктрисаMano