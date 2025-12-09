Озорная Такаги. Сезон 3
Wink
Сериалы
Озорная Такаги
3-й сезон

Озорная Такаги (сериал, 2022) сезон 3 смотреть онлайн

7.92022, Karakai Jouzu no Takagi-san 12 серий
Аниме, Мелодрама12+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

3-й сезон

О сериале

«Покраснел — проиграл!» — именно по такому принципу живет школьник Нисиката, который постоянно становится объектом насмешек и розыгрышей со стороны одноклассницы Такаги. Это сильно ранит его гордость, поэтому он день за днём проводит в попытках взять реванш.

Страна
Япония
Жанр
Комедия, Мелодрама, Аниме

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Озорная Такаги»