Озорная Такаги (сериал, 2022) сезон 3 смотреть онлайн

«Покраснел — проиграл!» — именно по такому принципу живет школьник Нисиката, который постоянно становится объектом насмешек и розыгрышей со стороны одноклассницы Такаги. Это сильно ранит его гордость, поэтому он день за днём проводит в попытках взять реванш.

