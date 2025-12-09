WinkСериалыОзорная Такаги3-й сезон5-я серия
8.32022, Karakai Jouzu no Takagi-san
Аниме, Мелодрама18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Озорная Такаги (сериал, 2022) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+24 мин
Озорная Такаги
Сезон 3 Серия 1
- 18+24 мин
Озорная Такаги
Сезон 3 Серия 2
- 18+24 мин
Озорная Такаги
Сезон 3 Серия 3
- 18+24 мин
Озорная Такаги
Сезон 3 Серия 4
- 18+24 мин
Озорная Такаги
Сезон 3 Серия 5
- 18+24 мин
Озорная Такаги
Сезон 3 Серия 6
- 18+24 мин
Озорная Такаги
Сезон 3 Серия 7
- 18+24 мин
Озорная Такаги
Сезон 3 Серия 8
- 18+24 мин
Озорная Такаги
Сезон 3 Серия 9
- 18+24 мин
Озорная Такаги
Сезон 3 Серия 10
- 18+24 мин
Озорная Такаги
Сезон 3 Серия 11
- 18+24 мин
Озорная Такаги
Сезон 3 Серия 12
О сериале
«Покраснел — проиграл!» — именно по такому принципу живет школьник Нисиката, который постоянно становится объектом насмешек и розыгрышей со стороны одноклассницы Такаги. Это сильно ранит его гордость, поэтому он день за днём проводит в попытках взять реванш.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ХАРежиссёр
Хироаки
Акаги
- ЮКАктёр
Юки
Кадзи
- РТАктриса
Риэ
Такахаси
- ККАктриса
Кономи
Кохара
- МИАктриса
Мао
Итимити
- ЮОАктриса
Юи
Огура
- НОАктёр
Нобухико
Окамото
- ФОАктёр
Фукуси
Отиаи
- ХТАктёр
Хината
Тадокоро
- ЮУАктёр
Юма
Утида
- ККАктриса
Котори
Коиваи
- ТМСценарист
Токо
Матида
- ФЦСценарист
Фуми
Цубота
- СЯСценарист
Соитиро
Ямамото
- МЁСценарист
Митико
Ёкотэ
- КНПродюсер
Кэи
Ниси
- ЮНМонтажёр
Юмико
Накаба
- ХЦКомпозитор
Хироаки
Цуцуми