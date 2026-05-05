Я действительно бесполезен?
Wink
Сериалы
Я действительно бесполезен?
2021, Wo zhen de mei yong mie? 1 сезон
Фэнтези, Комедия16+

Я действительно бесполезен? (мультсериал, 2021) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Стар родился с необычной способностью проникать в разум людей, теряющих сознание. Когда он становится свидетелем спланированного инцидента с обмороком, то решает создать агентство. Вместе с близким другом Стар начинает помогать людям раскрывать правду и исследовать смысл существования.

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Фантастика, Фэнтези, Мультсериалы

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