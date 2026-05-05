Стар родился с необычной способностью проникать в разум людей, теряющих сознание. Когда он становится свидетелем спланированного инцидента с обмороком, то решает создать агентство. Вместе с близким другом Стар начинает помогать людям раскрывать правду и исследовать смысл существования.

