2021, Wo zhen de mei yong mie?
Фэнтези, Комедия16+
Я действительно бесполезен? (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+10 мин
Я действительно бесполезен?
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+12 мин
Я действительно бесполезен?
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+11 мин
Я действительно бесполезен?
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+8 мин
Я действительно бесполезен?
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+9 мин
Я действительно бесполезен?
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+9 мин
Я действительно бесполезен?
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+14 мин
Я действительно бесполезен?
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+12 мин
Я действительно бесполезен?
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+12 мин
Я действительно бесполезен?
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+11 мин
Я действительно бесполезен?
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+13 мин
Я действительно бесполезен?
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+14 мин
Я действительно бесполезен?
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
Стар родился с необычной способностью проникать в разум людей, теряющих сознание. Когда он становится свидетелем спланированного инцидента с обмороком, то решает создать агентство. Вместе с близким другом Стар начинает помогать людям раскрывать правду и исследовать смысл существования.