Я действительно бесполезен?. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Я действительно бесполезен?
1-й сезон
5-я серия
2021, Wo zhen de mei yong mie?
Фэнтези, Комедия16+

Я действительно бесполезен? (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Стар родился с необычной способностью проникать в разум людей, теряющих сознание. Когда он становится свидетелем спланированного инцидента с обмороком, то решает создать агентство. Вместе с близким другом Стар начинает помогать людям раскрывать правду и исследовать смысл существования.

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Фантастика, Фэнтези, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
8 мин / 00:08

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