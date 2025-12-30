Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире (сериал, 2026) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+23 мин
Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире
Сезон 1 Серия 1
- 18+23 мин
Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире
Сезон 1 Серия 2
- 18+23 мин
Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире
Сезон 1 Серия 3
- 18+23 мин
Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире
Сезон 1 Серия 4
- 18+23 мин
Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире
Сезон 1 Серия 5
- 18+23 мин
Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире
Сезон 1 Серия 6
- 18+23 мин
Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире
Сезон 1 Серия 7
- 18+23 мин
Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Завсегдатай онлайновых ролевых игр выбирает невозможный уровень сложности и переносится в параллельную реальность, полную приключений. Смотреть аниме «Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире» понравится поклонникам фэнтези и видеоигр.
Кэнъити давно потерял интерес к реальной жизни: скучная офисная должность утомила, девушки нет, а от рутины спасают только онлайновые игры. Загвоздка в том, что все популярные проекты он уже знает вдоль и поперек. Но вот однажды ему попадается реклама новой игры, которая обещает быть бесконечной и предлагает высокий уровень сложности. Кэнъити не раздумывая регистрируется и выбирает самый хардкорный класс персонажа — призывателя. Через мгновение его затягивает в экран, и он перерождается в сына молодых крестьян в волшебном фэнтези-мире. Теперь его зовут Аллен, и он намерен во что бы то ни стало овладеть магией призыва, заполучить лучшее снаряжение и стать самым могущественным игроком. Это будет непросто, ведь класс призывателя новый и несбалансированный, а новым друзьям Аллена игровые механики даются куда проще.
