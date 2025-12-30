Любитель онлайн-развлечений перерождается в мальчика из крепостной семьи, когда выбирает экспериментальную сложность в новой игре. О его попытках сбежать от тяжелой реальности расскажет фэнтезийный экшен «Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире», 1 сезон которого уже доступен в подписке Amediateka.



Первый сезон динамичного фэнтези знакомит зрителя с молодым человеком по имени Кэнъити, который с трудом терпит свою скучную работу и одинокую жизнь. Да и любимые онлайн-игры перестали радовать: все они кажутся ему слишком легкими. Поэтому, когда он видит приглашение в новую ролевую игру, он не раздумывая выбирает призывателя, самый сложный и несбалансированный класс. В следующую секунду он оказывается в теле ребенка по имени Аллен, родившегося в дружной, но бедной семье. Аллен прокачивает навыки гораздо медленнее сверстников, а из-за ошибок на сервере возможностей у него меньше, чем у представителей других классов. Однако Аллен не опускает руки и наслаждается испытаниями адского уровня, экспериментируя с существами-компаньонами и мечтая вступить в настоящий бой.



Чтобы узнать, покорится ли Аллену игра, смотрите 1 сезон аниме «Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире» в подписке Amediateka на Wink.

