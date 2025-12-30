Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире (сериал, 2026) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
- 18+23 мин
Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире
Сезон 1 Серия 1
- 18+23 мин
Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире
Сезон 1 Серия 2
- 18+23 мин
Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире
Сезон 1 Серия 3
- 18+23 мин
Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире
Сезон 1 Серия 4
- 18+23 мин
Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире
Сезон 1 Серия 5
- 18+23 мин
Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире
Сезон 1 Серия 6
- 18+23 мин
Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире
Сезон 1 Серия 7
- 18+23 мин
Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире
Сезон 1 Серия 8
- 18+23 мин
Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире
Сезон 1 Серия 9
- 18+23 мин
Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире
Сезон 1 Серия 10
- 18+23 мин
Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире
Сезон 1 Серия 11
- 18+23 мин
Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Любитель онлайн-развлечений перерождается в мальчика из крепостной семьи, когда выбирает экспериментальную сложность в новой игре. О его попытках сбежать от тяжелой реальности расскажет фэнтезийный экшен «Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире», 1 сезон которого уже доступен в подписке Amediateka.
Первый сезон динамичного фэнтези знакомит зрителя с молодым человеком по имени Кэнъити, который с трудом терпит свою скучную работу и одинокую жизнь. Да и любимые онлайн-игры перестали радовать: все они кажутся ему слишком легкими. Поэтому, когда он видит приглашение в новую ролевую игру, он не раздумывая выбирает призывателя, самый сложный и несбалансированный класс. В следующую секунду он оказывается в теле ребенка по имени Аллен, родившегося в дружной, но бедной семье. Аллен прокачивает навыки гораздо медленнее сверстников, а из-за ошибок на сервере возможностей у него меньше, чем у представителей других классов. Однако Аллен не опускает руки и наслаждается испытаниями адского уровня, экспериментируя с существами-компаньонами и мечтая вступить в настоящий бой.
Чтобы узнать, покорится ли Аллену игра, смотрите 1 сезон аниме «Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире» в подписке Amediateka на Wink.