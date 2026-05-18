Падающие звезды
Wink
Сериалы
Падающие звезды
2019, Ni zai xing guang shen chu 1 сезон
Мультсериалы, Фантастика18+

Падающие звезды (мультсериал, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Художник Бай Си и его друг Ли Чуньчунь попадают в странную автомобильную аварию. После этого инцидента новый ассистент Бая обнаруживает в себе сверхсилы и становится его телохранителем. Вскоре известная галерея предлагает Баю провести выставку его работ на очень выгодных условиях, а на горизонте появляется подозрительный и загадочный Ван Юаньчэнь.

Страна
Китай
Жанр
Фантастика, Детектив, Мультсериалы

Рейтинг