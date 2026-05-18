Художник Бай Си и его друг Ли Чуньчунь попадают в странную автомобильную аварию. После этого инцидента новый ассистент Бая обнаруживает в себе сверхсилы и становится его телохранителем. Вскоре известная галерея предлагает Баю провести выставку его работ на очень выгодных условиях, а на горизонте появляется подозрительный и загадочный Ван Юаньчэнь.

