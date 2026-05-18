WinkСериалыПадающие звезды1-й сезон
Падающие звезды (мультсериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
2019, Ni zai xing guang shen chu 12 серий
Мультсериалы, Фантастика18+
Сезоны и серии
- 18+18 мин
Падающие звезды
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+18 мин
Падающие звезды
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+18 мин
Падающие звезды
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+18 мин
Падающие звезды
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+18 мин
Падающие звезды
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+18 мин
Падающие звезды
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+18 мин
Падающие звезды
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+19 мин
Падающие звезды
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+19 мин
Падающие звезды
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+18 мин
Падающие звезды
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+18 мин
Падающие звезды
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+19 мин
Падающие звезды
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
Художник Бай Си и его друг Ли Чуньчунь попадают в странную автомобильную аварию. После этого инцидента новый ассистент Бая обнаруживает в себе сверхсилы и становится его телохранителем. Вскоре известная галерея предлагает Баю провести выставку его работ на очень выгодных условиях, а на горизонте появляется подозрительный и загадочный Ван Юаньчэнь.